انعقاد الملتقي الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والاستشعار من البعد ISPRS، المؤتمر الدولى GSW 2023 الجيومكاني، وذلك بداية من اليوم السبت 2 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر، برعاية كريمة وحضور رئيس وزراء مصر، الدكتور مصطفى مدبولى.

ويعقد المؤتمر كل عامين فى إحدى الدول، وهذا العام هى النسخة الخامسة للملتقى حيث بدأت النسخة الأولى فى عام 2013 فى تركيا، ثم 2015 فى فرنسا، ثم 2017 فى الصين، ثم 2019 فى هولندا، والنسخة الحالية 2023 بالأكاديمية العربية فى جمهورية مصر العربية.

الملتقى الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:

يشهد الملتقى العالمي حضور العديد من الوزراء، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير النقل، وزير السياحة والآثار، وزير الزراعة، وزير الرى والموراد المائية، وزيرة البيئة، وزير الهجرة والعاملين بالخارج، كذلك العديد من نواب الوزراء.

كما يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث المصرية ورئيس هيئة المساحة المصرية ورئيس هيئة المساحة السعودية ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلى شركة إيزرى وكذلك ممثلى وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ورئيس مجلس ادارة شركة ابوقير للأسمدة.

الملتقي الجيومكاني:

بحسب بيان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فإن محاور المؤتمر تتضمن كل ما يتعلق بالاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة فى شتى مناحى الحياة الهندسية والزراعية والانشائية والمساحه والموارد المائية وكذلك تحليل البيانات والصور.

يستمر المؤتمر على مدار 6 أيام يعرض فيه أكثر من 600 ورقة بحثية لباحثين من عدد 68 دولة ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 باحث وعالم.

كما يتم عقد ورش عمل تدريبية على الجديد فى علوم الاستشعار من البعد وتحليل البيانات يقدمها الباحثون المرموقون فى هذا المجال، أو الشركات الصناعية المتخصصة، كما يصاحب المؤتمر معرض علمى لكبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لعدد 21 شركة.

ونجحت جمهورية مصر العربية عن طريق الأكاديمية العربية فى استضافة هذا المؤتمر عن طريق مبادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يقودها الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، بالتقدم بطلب إلى الجمعية العامة لمؤسسة ISPRS أثناء انعقادها فى نيس بفرنسا منذ عامين، مدعومًا بملف جيد يوضح إمكانات الأكاديمية كإحدى منظمات جامعة الدول العربية والدعم الذى تحظى به من حكومة جمهورية مصر العربية.