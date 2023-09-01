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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استشاري النقل والطرق: التوطين يهدف لنقل الخبرات العالمية واستمرارية تقديم الخدمات

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين نبيل استشاري النقل والطرق

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري النقل والطرق، إن اتجاه وزارة النقل لتوطين الصناعات في مصر الهدف الأساسي منها نقل الخبرات الصناعية من دول العالم وتشغيل الأيدي العاملة، وينعكس ذلك بالضرورة على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات من خلال معالجة الأعطال على وجه السرعة فور حدوثها.

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وأضاف نبيل، في تصريحه لـ"الوفد"، أن توطين الصناعات في مصر يحقق دعم التنمية المستدامة والتكامل مع الدول الخارجية مما يُحدث توفير في الفارق الزمني بين الصناعة المصرية ومستواها والصناعات الدولية. 
وأكد استشاري النقل والطرق، أن الهدف من ذلك هو عدم الاعتماد على استيراد قطع الغيار ومستلزمات التشغيل من الخارج، ولكن توطينها لضمان تواجدها محليًا.

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