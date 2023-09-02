حمولة "سيارة كسح".. النيابة تحقق في مشاجرة تسببت بإصابة ٤ أشخاص بشبين القناطر

تباشر نيابة شبين القناطر التحقيق ، في أصابة 4 أشخاص في قرية عرب الصوالحة، دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر حدوث مشاجرة بين طرفين، والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بكدمات، بسبب قيام أحد الطرفين بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، وتعدي كل منهم على الآخر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مشاجرة بسبب حمولة “سيارة كسح ”..تتسبب في إصابة ٤ أشخاص في شبين القناطر



وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب قيام أحدهم بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب.



وتم تحويل طرفي المشاجرة للمستشفى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة،الدائرة الخامسة، نظر قضية اتهام 6 أشخاص، بقتل تاجر ماشية باستخدام شوم بسبب خلاف على فرض السيطرة على أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة الأربعاء المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8714 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين وهم كرم س م، تاجر مواشي، 51 سنة، وشقيقه عزت م ي، 33 سنة، فلاح، ونجل عمهم يوسف م ح، 46 سنة، تاجر مواشي، ونجله أحمد ي م، 22 سنة، عامل بشركة، وشقيق الثالث أحمد م ح، 38 سنة، تاجر مواشي، وشقيقهم شريف م ح، 40 سنة، غفير، قتلوا عمدا المجني عليه أشرف محمود إبراهيم محمود، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، بأنه نفاذا لذلك الغرض عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحل المجني عليه سوق مواشي إيقانا منهم بتواجده به، وما أن ظفروا به حتي تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء شوم تالية الوصف، فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والمرفق بالأوراق، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه أشرف إبراهيم محمود بالأسلحة البيضاء- السابق الإشارة إليها بالبند عاليه- وذلك إبان ارتكاب جريمتهم محل الوصف أولا فأعجزوه عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء شوم على النحو المبين بالتحقيقات.

