مصرع طالبتين فى القليوبية.. صدمتهن سيارة

لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت أخرى إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة، جرى نقلهم للمستشفي وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ على سائق السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن القليوبية، بلاغا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزة في قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمى ع ن 15 سنة وتوفيت خلال تقديم العلاج لها ومصرع ز أ 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي.

وقدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

"الإرشادات"



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.



4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام

بعجلة القيادة في حالة الحوادث.



5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.



وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.