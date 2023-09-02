عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة حشيش وهيروين بدائرة قسم شرطة أول العبور.

غيابياً..المؤبد لعامل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالعبور

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

أمر الإحالة فى القضية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1492 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 766 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم أبانوب م ش، 29 سنة، عاطل، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد وردت للأجهزة الأمنية بالقليوبية، معلومات سرية، تفيد قيام عاطل باتخاذ دائرة قسم شرطة أول العبور وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات.

وفى أحد الأكمنة كان يقود المتهم توك توك إلا أنه عندما استشعر وجود القوات ترك المركبة وفر هاربا وسط الزراعات، وبتفتيش التوك توك عثر بداخله على كميات من المواد المخدرة الهيروين والحشيش، وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.



وفي واقعة أخري كما أنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة طالب لقى مصرعه غرقا اثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، جرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل بمياه نهر النيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعى "عبدالفتاح.ع" 15 سنة بالصف الأول الثانوي أثناء قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي هربا من حرارة الجو جرفته المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.