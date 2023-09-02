دوري المحترفين .. طنطا يتعاقد مع الثنائي الأهلي وفيوتشر خلال الميركاتو الصيفي

أعلن نادي طنطا الرياضي عبر حسابه الرسمي، عن التعاقد مع الثنائي فارس طارق ناشئ الأهلي ولاعب فيوتشر السابق الحسيني سمير لاعب أسوان السابق استعدادًا للموسم الجديد بالميركاتو الصيفي.

اقرأ أيضًا..

تعد صفقة الثنائي فارس طارق والحسيني سمير لدعم الفريق سيد البدوي وفقًا لطلبات المدرب عمرو أنور لدعم الفريق في بطولة الدوري المحترفين.

وشهد مراسم التوقيع لصفقة الثنائي حضور المحاسب محمد أبو فريخة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنه الكرة والدكتور أحمد شمس عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة الكرة.

وحيث ينضم الثنائي لتدريبات الفريق الطنطاوي خلال الفترة القادمة للمعسكر للمشاركة في الفريق.

من المقرر أن يستعد طنطا لخوض منافسات الدوري المحترفين، الذي سيتم تطبيقه للمرة الأولى خلال الموسم القادم.

يخوض فريق طنطا العديد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية، وسيواجه البنك الأهلي يوم الخميس القادم في تمام الخامسة مساءً في مباراة تقام على ملعب الأخير ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.