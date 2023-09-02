سفير الصين بتركيا: بكين ترغب في انضمام أنقرة إلى بريكس

أكد السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، أن توسع تحالف "بريكس" غرس شعورًا بالثقة والتضامن ‏بين الدول الأعضاء، وأن الصين تريد انضمام تركيا إلى المنظمة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال إن "عملية توسع "بريكس" بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع "بريكس" متوقعًا من قِبل المجتمع الدولي".

وأردف: "نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى "بريكس" أيضا"، ويتوقع السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، في تصريحاته الصحفية، أن يتطور وينمو تحالف "بريكس" مع الدول النامية.

فوائد انضمام مصر لمجموعة البريكس

تعد مجموعة بريكس BRICS صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة، وأصبح اسم المجموعة بريكس بلس بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42 % من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول البريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلى العالمى .

تعرف علي 7 فوائد من انضمام مصر للبريكس.

1- زيادة الصادرات لدول المجموعة .

2- الاستفادة من الاستثمارات الجديدة .

3- رفع مستوى التبادل التجارى البيني.

4- التوسع فى الصناعة محليا .

5- استقبال أعداد كبيرة من السياح .

6- الاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية .

7- رفع مستوى اللوجستيات خاصة الموانئ والطرق البرية .