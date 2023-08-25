طالب طب يتخلص من حياته داخل منزله في القليوبية

تخلص طالب بكلية الطب من حياته داخل منزله بدائرة مركز شرطة طوخ حيث قام بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة عقب أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب في قرية بمركز طوخ في محافظة القليوبية وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير مباحث القليوبية.

وتوصلت تحريات رئيس مباحث طوخ أن المجني عليه يدعى "م م س" طالب بالفرقة الأولي بكلية الطب ويمر بظروف نفسية سيئة منذ فترة وعثر عليه مشنوقا داخل غرفته وعدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وفى سياق أخر لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس ، غرقا داخل نهر النيل بمركز دشنا شمال محافظة قنا .

وتلقي مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بمصرع شاب غرقا داخل مياه نهر النيل بمركز دشنا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري الي مكان الواقعة وتبين مصرع، يوسف. ر . ع، 17 عاما ، مقيم بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، اثر غرقه داخل مياه نهر النيل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.