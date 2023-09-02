"بحوث الإلكترونيات" ينظم ورشة عمل لرفع قدرات العاملين بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية

نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، ورشة عمل للعاملين بإدارات المعهد المختلفة للكادرين الخاص والعام، بعنوان "التطبيقات العملية للتعاقدات العامة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تتويجًا لسلسلة البرامج التدريبية التى نظمها المعهد فى مجالات التعاقدات العامة، وإدارة المخازن، وإدارة مراقبة تشغيل السيارات الحكومية.

وصرحت " عبدالقادر" أن تنظيم ورشة العمل جاء انطلاقًا من اهتمام المعهد بتطوير منظومة العمل المالى والإدارى، بما يضمن كفاءة وحسن إدارة موازنة المعهد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل البحثى والإدارى؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمعهد، لافتة إلى أن ورشة العمل تستهدف تنمية قدرات العاملين فى إدارات المعهد المختلفة المتعلقة بالقواعد والإجراءات القانونية والعملية بالتعاقدات الحكومية.

وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات على أن التدريب يأتي ضمن آليات تنفيذ إستراتيجية المعهد نحو تحقيق الجودة الشاملة فى أداء الخدمات والإجراءات الإدارية، لافتة إلى أهمية هذه الورشة وما سبقها من دورات فى ذات المجال، مشيرة لأهمية الاستفادة من المحتوى التدريبى الذى تم الحصول عليه فى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لها.

وأوضحت رئيس المعهد أن ورشة العمل تضمنت عدة محاور، منها كيفية إعداد خطة الاحتياجات السنوية وتطبيقات عملية على كيفية إعداد وتصميم خطة الاحتياجات السنوية واعتماد خطة الاحتياجات من الجهات المختصة و محاكاة عملية لطرق التعاقد الأصلية والاستثنائية وتشكيل اللجان المختلفة.

وحاضر في فعاليات ورشة العمل ثروت زرد مدير إدارة المشروعات الصغيرة، وعصام رشاد مدير مركز التدريب، ومحمد سمير مدير إدارة السيارات.

يذكر أن السلسلة التدريبية للعاملين بالمعهد استهدفت تدريب عدد 25 متدرب من الكادر الخاص والعام، على مدار ثلاث دورات تدريبية، بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بقاعات التدريب بالمعهد المجهزة بأحدث الوسائل التدريبية.