جامعة الإسكندرية: مذكرات تفاهم مع 7 جامعات فرنسية وكندية وأردنية وليبية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 7 جامعات كندية وفرنسية وأردنية وليبية وعراقية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة ويسترن أونتاريو بكندا في مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا في مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنين) وجامعة اليرموك بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق، ومذكرة التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة المستقبل بالعراق.

وقال «قنصوة» إن المجلس وافق على قبول التبرع بـ ٤ أجهزة تنفس صناعي بقيمة 1.8 مليون جنيه لقسم الطب الحرج، وكذلك التبرع بمنظار القولون بقيمة مليون و48 ألف جنيه والتبرع بجهاز موجات فوق صوتية بمشتملاته بقيمة مليون و950 ألف جنيه لحجرة الموجات فوق الصوتية بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسى الجامعى.