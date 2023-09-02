بالفيديو.. شركات البورصة الملزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية باللغة الإنجليزية

تناولت حلقة "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة اليوم على قناة "الوفد" العديد من الملفات الساخنة، والاخبار الحصرية المهمة التي تسهم في توفير القرار الاستثماري للمستثمرين.

تتضمن الحلقة حوارا شاملا مع الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية حول مستقبل المشهد الاقتصادي وتفاؤله.

كما تتضمن الحلقة أخبارا متنوعة حول 5 جامعات تستفيد من فرص تدريب الرقابة المالية لأول مرة منذ تأسيسها ...حيث نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لأول مرة منذ إنشائها دورات تدريبية لطلبة الجامعات، بهدف تدعيم رؤية الهيئة التي تستهدف رفع مستويات الشمول المالي عن طريق نشر الوعي والثقافة المالية لتعريف المشاركين بالخدمات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستفادة منها، وكذلك تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل وذلك لدعم الأسواق المالية غير المصرفية مستقبلا بكوادر بشرية تعمل بكفاءة للمساهمة في تطوير و دعم استقرار تلك الأسواق.

نظمت الهيئة دورات تدريبية متتالية لإتاحة اكبر فرص تدريب للطلبة تضمنت جلسات خاصة بسوق رأس المال وأهميته في توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو وكذلك كيفية الاستثمار في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

شارك في الدورات التدريبية ٦١٤ طالب وطالبة من ١٠ كليات تنتمي لعدد ٥ جامعات مختلفة على مستوى الجمهورية وتم عقد اختبار بعد انتهاء التدريب للتعرف على مدى استيعاب واستفادة الطلاب، وتحديد العناصر المتميزة منهم لاستكمال فترة تدريب عملي لمدة شهر داخل إدارات الهيئة تم خلاله التدريب العملي على أساليب إدارة الملفات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والتطبيق العملي للقوانين والقرارات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال... جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني عن توفير فرص تدريب خلال فترة الصيف لطلاب الجامعة المقيدين بالكليات ذات الصلة بعمل الهيئة ومنها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة وكلية حاسبات ومعلومات وكلية إعلام.

كما تناولت الحلقة أخبارا حول البورصة تتمثل في 80% من شركات البورصة ملتزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية واحداثها الجوهرية باللغة الإنجليزية...حيث

بلغت نسبة الشركات التي التزمت بالإفصاح المتزامن عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية لـ 80% خلال الفترة الماضية.

تعد هذه النسبة مؤشرا جيدا للشركات المقيدة والبالغ عددها نحو240 شركة، وتبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر، وملتزمة بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

كشفت قرارات لجنة القيد الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/08/2023 نهجا طالما سارت البورصة عليه بالتدرج في التطبيق ومنح مهلة زمنية تتيح للشركات توفيق أوضاعها عند إصدار أية قرارات جديدة تخص قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

يأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية برئاسة أحمد عبدالرحمن الشيخ لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، حرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية تحقيقا لأعلى مستوى ممكن من المعاملة العادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفع لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.

وتتضمن أيضا ... "ECMA" تطلق البرنامج التدريبي الثاني للشهادة المهنية لإصدار وتداول السندات والصكوك والتوريق ..حيث

أطلقت الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما "ECMA " الدورة الثانية للشهادة المهنية الـECBST وسط أقبال كبير بعد نجاح الدورة الأولى.

يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر المهنية في أسواق المال على إصدار السندات والصكوك في السوق الأولي وطرحها وتداولها في السوق الثانوي، كما يشمل البرنامج تأهيل المشاركين على عمليات التوريق للسندات المضمونة بمحفظة أصول مالية أو توريق حقوق مستقبلية .

قال محمد رضا المدير العام التنفيذي للجمعية أن البرنامج لم يشمل فقط تأهيل الكوادر المهنية على إصدار وتداول السندات والصكوك والتوريق، وأنما يشمل أيضاً نظام المتعاملون الرئيسيون في الأوراق المالية الحكومية ، وتداول السندات والصكوك وأذون الخزانة في السوق الثانوي وعمليات المقاصة والتسوية المرتبطة بها.

أضاف أنه يشارك في البرنامج متدربين من الإدارات العليا في الشركات العاملة في أسواق المال ، وكذلك إدارات الدخل الثابت وأسواق المال في البنوك؛ ليصبح برنامج الشهادة المهنية الـECBST أحد أهم ركائز تأهيل الكوادر المهنية في أسواق المال، لتدشن إيكما بذلك أول منهج تأهيلي لقطاع السندات والصكوك والتوريق لتساهم في رفع الوعي وزيادة عدد الكوادر المهنية المؤهلة لتطوير والمساهمة في زيادة عمليات إصدار وتداول السندات والصكوك وعمليات التوريق في سوق المال المصري.

يتضمن البرنامج 7 مواد تدريبية موزعة على 10 محاضرات تدريبية ، وكل من يجتاز الاختبارات التأهيلية في نهاية البرنامج يحصل على الشهادة المهنية الـECEB، ويأتي ذلك أستمراراً للقيمة المضافة لأسواق المال والتي حققتها إيكما ECMA – الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA – خلال الثلاثة سنوات الماضية بإطلاق أكثر من ثلاثة عشر شهادة مهنية متخصصة مصنفة ومعتمدة المائة محاضر من كافة الجهات والهيئات ومن كبار التنفيذين في أسواق المال ومادة علمية شاملة ضمت أكثر من سبعين مادة تدريبية تعد وفقاً لأحدث الأساليب التدريبة والتأهيلية.

كما تتضمن الحلقة أيضا "إيليت للاستشارات" تعد القيمة العادلة لشركة بمجال الطاقة وتجهز أخرى للطرح...حيث تعكف... تعكف شركة إيليت للاستشارات المالية على تجهيز وأعداد دراسة القيمة العادلة لاحدي الشركات العاملة بمجال الطاقة والغاز.

قال الدكتور سيف عوني العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات أن الدراسة تهدف لزيادة رأس مال الشركة إلى 100 مليون جنيه، كما تقوم "إيليت" بتحديد الاستراتيجية الكاملة للشركة بهدف تحقيق مستهدفاتها.

أضاف "عوني" أن هذه المستهدفات تتمثل في عمليات توسع في خطوط انتاج انابيب البوتاجاز، بما يحقق أعمال الشركة.

أشار "عوني" إلى أن "إيليت" تقوم أيضا بتجهيز إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات، بهدف قيدها وطرحها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال هيكلة إدارية، ومالية، وفنية شاملة.

أوضح أنه يتم رفع مال شركة المقاولات من 14 مليون جنيه، إلى 75 مليون جنيه، متوقعا أن يتم طرح نحو25% كحد أدنى ، متوقعا أيضا أن يتم الطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وفي فقرة توقعات السوق ...تتوقع تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خاصة مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعوده، القياسية مدعوما بالعديد من الأحداث الإيجابية بالسوق.

كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف المؤشر الثلاثيني مستوى 19200 نقطة، في ظل حالة النشاط التي تسود الأسهم، كما تتوقع" مسعود" أيضا أن المؤشر حدد نقاط ارتكاز أعلى منطقة 18200 نقطة والاستقرار في مستوياتها.

تتوقع أيضا أن يكون مستوى 19000 نقطة منطقة مقاومة، تتطلب سيولة قوية، لتجاوزها، وأيضا تتوقع أن تكون منطقة 18700 نقطة منطقة دعم.