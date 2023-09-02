مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في زاوية الكرادسة بالفيوم

لقي عامل بالفيوم مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية زاوية الكرادسة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التامين الصحي وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق..

كان مدير امن الفيوم قد تلقى قد تلقى إخطارًا من مأمور المركز بوصول طارق محمد شعبان 22 عاما،عامل جثة هامدة إلى مستشفي التامين الصحي.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث إلى تعرض العامل للصعق بالكهرباء خلال وجوده في مقر عمله بإحدى منازل القريه .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق ، و صرحت بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه بعد توقيع الكشف الطبى عليه وتبين عدم وجود شبهه جنائية وتولت التحقيق.

تأجيل محاكمة

ومن جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانه سر عصام سيد،وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. تأجيل محاكمة هاني .أ، المتهم بقتل الطفل توفيق ممدوح (12 سنة) وسرقة التوك توك الخاص به، وقتل شريكه محمد.ب.م (38 سنة) لجلسة 20 سبتمبر الحالى لحين ورود تقريرمستشفى الأمراض النفسية والعقلية للمتهم.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 يوليو الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفل يدعى توفيق ممدوح مقتولًا وملقى داخل بحر الجعافرة بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد اختفاءه لفترة، وتبين أنّ السبب وراء مقتله، هو سرقة التوكتوك الخاص به

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنّ شخص يدعى هاني. أ.ج ومقيم بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم،وراء قتل الطفل المجني عليه، لسرقة التوك توك الخاص به.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، لمروره بأزمة مالية، فاضطرلاستدراج المحني عليه، وقتله لسرقة أمواله والتوك توك الخاص به وبيعه.

واعترف المتهم أنها لم تكن الجريمة الأولى له، بل سبق وقتل صديقه وشريكه في العمل، وقام بتقطيع الجثة وتذويبها بمياه نار للتخلص من الجثة، ثم ألقى المتبقي منها في بحر يوسف بالفيوم، لخلاف بينهما على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم، وتم إحالته لمحكمةالجنايات التي اصدرت قرارها السابق فى جلسة اليوم .