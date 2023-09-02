بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي "بدون تقطيع"

يقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية، خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في لقاء ناري يٌقام مساء اليوم السبت على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ4 في بطولة الدوري الإنجليزي.

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام مشاهدة اتش دي بدون تقطيع بتوفر متعدد اللغة سواء العربية بجانب الإنجليزية.

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يحل فولهام ضيفا على مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في معقل الاتحاد ضمن منافسات القمة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وفولهام مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت الإمارات، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

التقى مانشيستر سيتي مع فولهام عير تاريخهما في ٥٤ مباراة حقق السيتي الفوز في ٣٣ مباراة منها وتعادل الفريقين في ١١ مباراة وفاز فولهام في ١٠ مباريات وسجل مهاجموا مانشيستر سيتي ١٢٢ هدفًا وتلقت شباكهم ٦٦ هدفًا من لاعبي فولهام.

أما المباريات التي التقى فيها الفريقين على ملعب مانشيستر سيتي فقد شهدت اكتساحا حقيقية لفريق السيتي الذي حقق ٢٠ انتصار من أصل ٢٩ مباراة لعبها الفريقين وفاز فولهام في ٤ مباريات وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

وفيما يأتي نستعرض نتائج مانشيستر سيتي مع فولهام في المباريات العشر الأخيرة في المسابقات الرسمية:

٢٢ مارس ٢٠١٤ مانشيستر سيتي - فولهام : ٥ / ٠

١٥ سبتمبر ٢٠١٨ مانشيستر سيتي - فولهام : ٣ / ٠

١نوفمبر ٢٠١٨ مانشيستر سيتي - فولهام : ١ / ٠

٣٠ مارس ٢٠١٩ فولهام - مانشيستر سيتي : ٠ / ٢

٢٦ يناير ٢٠٢٠ مانشيستر سيتي - فولهام : ٤ / ٠

٥ديسمبر ٢٠٢٠ مانشيستر سيتي - فولهام : ٢ / ٠

١٣ مارس ٢٠٢١ فولهام - مانشيستر سيتي: ٠ / ٣

٥فبراير ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - فولهام : ٤ / ١

٥نوفمبر ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - فولهام : ٢ / ١

٣٠ أبريل ٢٠٢٣ فولهام - مانشيستر سيتي : ١ / ٢

معلق مباراة مانشستر سيتي و فولهام

من المقرر أن يتولى تعليق على أحداث المباراة المعلق خالد الحدي ليكون معلقًا وواصفا على أحداث المباراة .

رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و فولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تبث المباراة مانشستر سيتي و فولهام من خلال هذا الرابط من هنا وإليكم الرابط الثاني لبث الحي من هنا.