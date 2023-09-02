شباب ورياضة سوهاج تنظم مسابقة أولمبياد الطفل المصري النسخة الرابعة

أعلنت الإدارة العامة للطلاب إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، عن إقامة مسابقة أولمبياد الطفل المصري النسخة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة ) بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة صرح بذلك الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .



وأكد وكيل الوزارة، أن أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة .



وأوضح الدكتور محمد فريد، أن أولمبياد الطفل المصري إحدى مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها علي التنشئة والتعليم والتدريب كإحدى استراتيجيات الدولة ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات مع غرس روح التعارف بينهم .



ويدعوا يسري كفافي وكيل المديرية للشباب جموع النشء للمشاركة في تلك الألعاب لما لها من دور مهم في تنمية مهاراتهم وتصعيدهم للمستويات الأعلى بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات .



وتتضمن أولمبياد الطفل المصري من سن 12 الي 14 عام ( مواليد 2009 و حتي 2011 ) المنافسة فى مجموعة من الألعاب الجماعية تتمثل فى " كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد " بجانب الألعاب الفردية المتمثلة فى ألعاب القوى ( عدو 100 متر ودفع جلة 3 ك بنات / 4 ك بنين وثب طويل ) وتنس الطاولة ( فردي وزوجي ) وألعاب المنازلات في الكاراتيه كاتا والتايكوندو كروجي والمصارعة والجودو بالإضافة إلى مسابقات السباحة ( 50م حرة / 50 ظهر ) ورفع أثقال ( 49 ك/ 55 ك/ 61 ك/ 67 ك/ 73 ك/ فوق 73 ك بنين )

رفع أثقال 40 ك/ 45 ك/ 49 ك / 55 ك/ 59 ك / فوق 95 ك بنات ) يمثل كل محافظة عدد 1 لاعب/ لاعبة( 13 و 14 عام ) + مدرب ويتم تسجيل الفرق الرياضية المشاركة من خلال اللينك الآتي :-





http://www.emys.app/youth/login

بدأ التسجيل من 15 / 8/ 2023 الي 15 / 9/ 2023 والتسجيل والإطلاع على الشروط متاح من خلال إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.