هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي بالتشكيل المتوقع أمام فولهام في البريميرليج

يخوض فريق الكرة الأول بنادى مانشستر سيتي مواجهة مرتقبة أمام نظيره فولهام، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على إستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة فولهام بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في الدفاع: ناثان آكي، جوسكو جفارديول، روبن دياز، كايل والكر.

في الوسط: رودري، ماتيو كوفاتشيتش، بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جاك جيرليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يقع فولهام بالمركز الـ12 برصيد 4 نقاط بجدول المسابقة.

ويعلب مانشستر سيتي وفولهام مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية، بالجولة الرابعة التى تجمعها بالبريميرليج عبر شاشة beIn Sports HD 1 Premium