السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، إنطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار ( حقك تنظمي ) ضمن مبادرة "أيامنا أحلى " 

والتى سوف يتم تنفيذها من خلال ادارة تنظيم الأسرة  بمديرية الصحة والسكان بالبحيره ، وذلك خلال الإحتفالية التى تم تنظيمها بمركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور .

وتقام الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره .

ويتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة بالبحيرة خلال الفترة من ٢ - ٦/ ٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة أولى في إدارات ( دمنهور  - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانيه) 

والفترة من ١٠ - ١٤ /٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة ثانية فى إدارات : (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير -  رشيد - أبوحمص - المحموديه  ).

حضرالإفتتاح الدكتورة أميره عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، والدكتورة كريمه السلامونى مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة ريهام زكري مدير الإدارة الصحية بدمنهور ، وفضيلة الشيخ محمد عادل زايد ممثل عن الأوقاف ، والدكتور بشاره عبدالملك ممثل عن الكنيسة.

وبحضورٍ فريق تنظيم الأسرة بالمديرية ، والإدارة الصحية بدمنهور ، وبحضور عدد كبير من السادة الضيوف والمشاركين فى الإفتتاح .

وخلال الإفتتاح ، وجه الدكتور هاني جميعه الشكر لجميع العاملين بإدارة تنظيم الأسرة على مجهوداتهم المتنوعة ، فى قوافل الصحة الإنجابية والتوعوية الخدمية ، والحملات والمبادرات المختلفة ،وأعرب سيادته عن خالص تقديره لكل من يعمل بضمير وإخلاص وخاصة فى مجال تنظيم الأسرة ، الذى يحتاج لجهود غير عادية فى الإقناع للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة .

 وأكد أن حملة: «حقك تنظمى»، تم انطلاقها لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، من أجل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة ، وحرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع .

واوضح أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

وأوضح بأنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلي بكل الإدارات المشاركة و إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة ، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة ، وتمنى التوفيق للجميع .

وحث الجميع على الإهتمام بموضوع تنظيم الأسرة ، وخاصة علماء الأزهر والأوقاف وكل قيادي مؤثر فى مجتمعه ، وأوضح أننا نحتاح مساعدة الجميع في التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى المتوفرة فى كل المراكز الطبية ، ومعاونة الرائدات فى مهمتهم .

 و أقيمت الكثير من الأنشطة الترفيهية والتوعوية على هامش الإحتفالية ، حيث تم تنفيذ نشاط غير تقليدى من خلال مشهد تمثيلي عن تنظيم الأسرة لمسئولى إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية هويدا القصاص ، و سهير خاطر ، وكذلك أقيم معرض المنتجات الريفية لعضوات نوادي المرأة .

كما قام بمتابعة العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالمركز ، والإطلاع على السجلات الخاصة بالعمل ، وقام بالتأكيد بالتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول ، مثل اللولب ، حيث أنه يعتبر الوسيلة الآمنة والأكثر فاعلية والأطول مفعولا ، كما أنه يعتبر وسيلة غير هرمونية ، وحثهم على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء .

وأكد على الرائدات الريفيات بضرورة الإهتمام بتوعية السيدات المترددات بتلك الوسائل طويلة المدى ، حتى يتم رفع مؤشرات تركيب اللوالب عن الحد الموجود ، والتأكيد على أهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية ، وبأهمية تسجيل الندوات فى السجلات الخاصة بها .