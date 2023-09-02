إنطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، إنطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار ( حقك تنظمي ) ضمن مبادرة "أيامنا أحلى "

والتى سوف يتم تنفيذها من خلال ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالبحيره ، وذلك خلال الإحتفالية التى تم تنظيمها بمركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور .

وتقام الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره .

ويتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة بالبحيرة خلال الفترة من ٢ - ٦/ ٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة أولى في إدارات ( دمنهور - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانيه)

والفترة من ١٠ - ١٤ /٩/ ٢٠٢٣م كمرحلة ثانية فى إدارات : (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ).

حضرالإفتتاح الدكتورة أميره عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، والدكتورة كريمه السلامونى مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة ريهام زكري مدير الإدارة الصحية بدمنهور ، وفضيلة الشيخ محمد عادل زايد ممثل عن الأوقاف ، والدكتور بشاره عبدالملك ممثل عن الكنيسة.

وبحضورٍ فريق تنظيم الأسرة بالمديرية ، والإدارة الصحية بدمنهور ، وبحضور عدد كبير من السادة الضيوف والمشاركين فى الإفتتاح .

وخلال الإفتتاح ، وجه الدكتور هاني جميعه الشكر لجميع العاملين بإدارة تنظيم الأسرة على مجهوداتهم المتنوعة ، فى قوافل الصحة الإنجابية والتوعوية الخدمية ، والحملات والمبادرات المختلفة ،وأعرب سيادته عن خالص تقديره لكل من يعمل بضمير وإخلاص وخاصة فى مجال تنظيم الأسرة ، الذى يحتاج لجهود غير عادية فى الإقناع للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة .

وأكد أن حملة: «حقك تنظمى»، تم انطلاقها لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، من أجل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة ، وحرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع .

واوضح أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

وأوضح بأنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلي بكل الإدارات المشاركة و إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة ، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة ، وتمنى التوفيق للجميع .

وحث الجميع على الإهتمام بموضوع تنظيم الأسرة ، وخاصة علماء الأزهر والأوقاف وكل قيادي مؤثر فى مجتمعه ، وأوضح أننا نحتاح مساعدة الجميع في التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى المتوفرة فى كل المراكز الطبية ، ومعاونة الرائدات فى مهمتهم .

و أقيمت الكثير من الأنشطة الترفيهية والتوعوية على هامش الإحتفالية ، حيث تم تنفيذ نشاط غير تقليدى من خلال مشهد تمثيلي عن تنظيم الأسرة لمسئولى إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية هويدا القصاص ، و سهير خاطر ، وكذلك أقيم معرض المنتجات الريفية لعضوات نوادي المرأة .

كما قام بمتابعة العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالمركز ، والإطلاع على السجلات الخاصة بالعمل ، وقام بالتأكيد بالتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول ، مثل اللولب ، حيث أنه يعتبر الوسيلة الآمنة والأكثر فاعلية والأطول مفعولا ، كما أنه يعتبر وسيلة غير هرمونية ، وحثهم على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء .

وأكد على الرائدات الريفيات بضرورة الإهتمام بتوعية السيدات المترددات بتلك الوسائل طويلة المدى ، حتى يتم رفع مؤشرات تركيب اللوالب عن الحد الموجود ، والتأكيد على أهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية ، وبأهمية تسجيل الندوات فى السجلات الخاصة بها .