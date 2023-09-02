بالتفاصيل.. روسيا تُحبط مُحاولة استهداف جسر القرم

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، عن تدميرها زورقًا مُسيّرًا أوكرانيا حاولت قوات كييف بواسطته استهداف جسر القرم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، صباح اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير زورق أوكراني مسير، شبه غاطس، كانت قوات كييف تريد من خلاله استهداف جسر القرم".

وأضاف البيان: "بتاريخ 1 سبتمبر، حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف تنفيذ ضربة إرهابية على جسر القرم بقارب مسيّر شبه غاطس. وتم اكتشاف الزورق التابع للبحرية الأوكرانية وتدميره في مياه البحر الأسود وفي الوقت المناسب".

إنشاء أسطول البحر الأسود

يُشار إلى أنه في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء أسطول البحر الأسود للمراقبة المستمرة للوضع من خلال جميع وسائط الاستطلاع في البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية أن هذا الامر مكّن الطيران البحري في 29-30 أغسطس الماضي، من إفشال محاولة إنزال مجموعة من قوات الخاصة الأوكرانية على ساحل شبه جزيرة القرم بهدف ارتكاب أعمال إرهابية.

وتُواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.