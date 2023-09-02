بولندا تدعو لتقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا

دعت "بولندا"، المفوضية الأوروبية لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات على كل من روسيا وبيلاروسيا، وذلك خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم السبت.

ودعا السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي "أندرزج سادوس" المفوضية الأوروبية إلى زيادة ميزانية الدعم العسكري لأوكرانيا ب20 مليار يورو لضمان تمويل مستقر للسنوات المقبلة.. مؤكدا أن بلاده تدعم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية.

جهود بولندا لتدريب 25 ألف جندي أوكراني

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع إن جهود بولندا لتدريب 25 ألف جندي أوكراني كانت ناجحة، معربة عن رغبتها في أن يصل العدد إلى 40 ألفا بدلا من 30 ألف جندي المقرر تدريبهم بحلول نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، صرح عضو مجلس الوزراء البولندي، ميخال دفورتشيك بأن الإنفاق الدفاعي ببولندا تضاعف 4 مرات تقريبا على مدى السنوات الـ8 لبقاء "حزب القانون والعدالة" برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي في السلطة.

وكتب دفورتشيك في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "الإنفاق على الجيش: عام 2015 - 37.5 مليار زلوتي (9.3 مليار دولار)، عام 2023 - 137.18 مليار زلوتي (34 مليار دولار)".

وأضاف: "عدد الجنود في بولندا: عام 2015 – 95 ألف، عام 2023 – 175 ألف".

ويعد تطوير القوات المسلحة من أهم أولويات حكومة ياروسلاف كاتشينسكي. وقامت بولندا في الآونة الأخيرة بنشاط بتوقيع عقود بملايين الدولارات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لشراء أسلحة حديثة، بما في ذلك الدبابات والمقاتلات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية.