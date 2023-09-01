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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: نتعهد بتطهير أوكرانيا ممن يضعفونها من الداخل

زيلينسكي
زيلينسكي

اعتبر الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، أن أمام كييف "خريف مُثمر ومُوفق" لجهة تطهير البلاد من أولئك الذين يُحاولون إضعافها من الداخل، مُشيدًا بجهود "ضباط إنفاذ القانون في هذا الجانب"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

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وكتب زيلينسكي عبر قناته في "تلجرام": "كان هناك اجتماع مع ضباط إنفاذ القانون. إنهم يواصلون تطهير الدولة من أولئك الذين ما زالوا يحاولون إضعاف أوكرانيا من الداخل".

وأضاف: "يجب أن يكون الخريف مثمرا في هذا الشأن خاصة بالنسبة لأوكرانيا".

تصريحات زيلينسكي

يُشار إلى أن تصريحات زيلينسكي في هذا المجال لا تعتبر الأولى من نوعها، إذ أعلن في فبراير الماضي عن عقد اجتماع مزدوج في مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة "لإجراء محادثة مهمة بشكل خاص"، وتطرق إلى مسألة "مكافحة الفساد" في أوكرانيا.

وأيضًا في 11 أغسطس الماضي، أمر زيلينسكي بإقالة جميع رؤساء شعب التجنيد، وسط سلسلة من الفضائح التي تجتاح أروقة حكمه، وأعلن عقب اجتماع خاص للأمن القومي والدفاع الأوكراني، طرد جميع رؤساء شعب التجنيد، وقال إن "الرشوة خلال الحرب تعتبر خيانة عظمى".

إلى ذلك، وفي بداية أغسطس نفسه، أكد الضابط المتقاعد في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الإقرار بأن معظم المساعدات المالية المرسلة ألى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

وتابع ريتر: "لا تستطيع الحكومة إخبار الأمريكيين. لأنهم لا يريدون الإقرار والاعتراف بأن واشنطن تمول الدولة الأكثر فسادا على هذا الكوكب".