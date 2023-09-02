كيفية توثيق عقد الزواج العرفي؟ محامي يجيب

يقع الكثير من الفتيات في فخ الزواج العرفي لسبب أو لآخر وتجد نفسها حائرة بين الفضيحة ومعرفة الأهل وعدم شرعية الزواج ومواجهة المجتمع وبين محاولة توثيق عقد الزواج بصورة قانونية في حال رفض الطرف الآخر الزوج خاصة إذا أنتجت هذه الزيجة أطفال لذا تسعى الأم هائمة على وجها في المحاكم ومن دائرة إلى آخر لتوثيق عقد الزواج العرفي وإثبات نسب الأطفال.

توثيق عقد الزواج العرفي

وفي هذا السياق أفاد المحامي محمد يسري،لـ الوفد، حول كيفية توثيق عقد الزواج العرفي حيث قال إن توثيق العقد العرفي يكون عن طريق محكمة الأسرة لإثبات عقد الزواج مع وجود شهود على عقد الزواج.

وبالنسبة لتوثيق عقد الزواج العرفي في الشهر العقاري، ذكر المحامي يسري إن توثيق عقود الزواج العرفي في الشهر العقاري تم وقفها خلال هذه الفترة بقرار داخلي وذلك لعدم استسهال الأمر و تفشي الفواحش في المجتمع.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

وكلف أيضا بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.