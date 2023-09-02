هل يجوز للمرأة المطلقة غيابيًا الحصول على نفقة المتعة ؟

تعتبر نفقة المتعة من الأمور الهامة في حالات انفصال الأزواج سواء بالتراضي أو الوصول إلى أروقة المحاكم، وهنا تتسأل الزوجة تحديدًا هل تستحق الحصولها على نفقة المتعة من الزوج بعد الطلاق.

نفقة المتعة

كما تعد نفقة المتعة عبارة عن مبلغ من المال يقدر بحوالي عامين على الأقل، يستحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وهذه النفقة تكون فوق نفقة عدتها وباقي النفقات المستحقة للمطلقة،كما أن نفقة المتعة بمثابة تعويض للمرأة المطلقة على ما أصابها من ضرر بسبب الطلاق.

الطلاق الغيابي

وفي هذا اللإطار قال المحامي محمد يسري، لـ الوفد إن شروط استحقاق نفقة المتعة جاء على النحو التالي أما أن تكون السيدة طلُقت للضرر، أو كان الطلاق الغيابيًا في هذه الحالتين من حقها الحصول على نفقة المتعة ومؤخر الصداق وكذا نفقة العدة أيضًا.

وعن الحالات التى لا يجوز حصول المرأة المطلقة على نفقة المتعة، أضاف المحامي يسري، لا يحق للمرأة المطلقة الحصول على نفقة المتعة في حالة الخلع أوالطلاق على الإبراء في هذه الحالات لا يحق لها الحقوق السالف ذكرها.

ونص المشرع المصري بالنسبة لنفقة المتعة في المادة رقم 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على:"الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط" .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

وكلف أيضا بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.