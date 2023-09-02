مُرشح رئاسي أمريكي يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية في حال انتخابه

تعهد "فيفيك راماسوامي"، مُرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة في حال فوزه بالانتخابات، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وأضاف راماسوامي خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في نيوهامبشاير: "هناك العديد من الطروح في برنامجي للسياسة الخارجية. أولا وقبل كل شيء، تحقيق استقلال اقتصادي واضح عن الصين وتايوان. وبعد ذلك، التأكد من أننا لن نسمح بحرب عالمية ثالثة، وأخيرا، تعزيز المصالح الأمريكية مع الحلفاء الذين يشاركوننا رؤيتنا للمستقبل".

منع سيناريو الحرب

ولفت إلى أنه الوحيد بين مرشحي السباق الانتخابي الحالي الذي حدد بوضوح كيفية منع سيناريو الحرب".

وأعرب عن ثقته بأن الوضع حول تايوان يرتبط ارتباطا مباشرا بالنزاع في أوكرانيا، وأنه من غير المجدي للولايات المتحدة مواجهة الصين في ظل التعاون الوثيق بين بكين وموسكو.

وسبق أن حذر راماسوامي واشنطن من المواجهة المباشرة مع موسكو وبكين، حيث التحالف بين روسيا والصين يشكل أكبر تهديد عسكري للولايات المتحدة.

كما سبق وتعهد بقبول احتفاظ روسيا بالمناطق التي انضمت إليها في أوكرانيا، ورفع العقوبات المفروضة ضد موسكو في حال انتخابه.

وفي وقت سابق، أثنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منافسه على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، فيفيك راماسوامي، قائلا إنه منفتح على أن يتولى الأخير منصب نائب الرئيس.

وفي مقابلة سئل ترامب عن رأيه بـ"نائب الرئيس راماسوامي"، وقد وصفه الرئيس السابق بأنه "شاب مليء بالموهبة"، مضيفا: "إنه شخص ذكي جدا جدا جدا. لديه طاقة جيدة، وأعتقد أنه سيكون جيدا جدا" في منصب نائب الرئيس.