السبت 02 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تكشف تفاصيل صفقة تسليح ضخمة لـ "بلغاريا"

مروحيات هجومية من
مروحيات هجومية من طراز أباتشي

وافقت "الولايات المتحدة"، على بيع مُدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار في صفقة ضخمة جديدة لتسليح دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تخوم روسيا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بأنها وافقت على بيع بلغاريا 183 مدرعة من طراز سترايكر، أكثر من نصفها ناقلات جند.

وأضافت الوزراة في بيان أن هذه الصفقة "ستحسن قدرات بلغاريا على نشر مشاتها بسرعة وتعزز قدراتها على إرسال قوات".

ردع التهديدات الإقليمية

وبحسب البيان "ستستخدم بلغاريا قدراتها المتزايدة لتعزيز دفاعها الداخلي وردع التهديدات الإقليمية".

وتأتي هذه الصفقة بعد شهر على موافقة بلغاريا التي لديها مخزون كبير من الأسلحة السوفيتية، على إرسال حوالى مئة ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا.

وكانت تلك أول خطوة من نوعها بالنسبة لبلغاريا، الدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي كانت حتى الآن مترددة في مساعدة كييف بشكل مباشر بسبب العلاقات التاريخية القوية التي تربط صوفيا وموسكو.

وزادت الولايات المتحدة بقوة مساعداتها العسكرية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وفي 21 أغسطس وافقت واشنطن على إبرام صفقة عسكرية ضخمة مع وارسو بقيمة 12 مليار دولار سيحصل بموجبها الجيش البولندي على حوالى مئة مروحية هجومية من طراز أباتشي.

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