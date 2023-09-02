يستضيف بيرنلي نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق توتنهام لقاء اليوم أمام بيرنلي من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم بعدما نجح تحقيق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وحيد دون التعرض للخسارة.

موعد مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويلتقي فريقا بيرنلي ونظيره توتنهام فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية، بالجولة الـ 4 بالبريميرليج، فيما تقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 Premium

يلعب توتنهام مباراة اليوم فى المركز الـ 3 برصيد 7 نقاط، فيما يأتى بيرنلي فى المركز الـ 18 من دون نقاط بجدول مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

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