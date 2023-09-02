السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حالة الطقس في أسيوط.. يوم مشمس صافي والعظمي 39 درجة

أسيوط تشهد حالة جوية
أسيوط تشهد حالة جوية صافية غالبًا ودرجة الحرارة العظمى 39

تشهد محافظة أسيوط حالة جوية صافية غالبًا في الوقت الحالي. وفقًا لتقرير حالة الطقس ، يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 39 درجة مئوية ، في حين أن درجة الحرارة الصغرى ستبلغ حوالي 24 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية شمالية غربية ، وتصل سرعتها إلى 25 إلى 40 كم في الساعة.

من ناحية أخرى ، تشير البيانات إلى أن جودة الهواء في المحافظة غير صحية ، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى سيكون معتدلًا بقيمة 4. يتوقع أن تصل سرعة الهبات إلى 50 كم في الساعة.

من حيث الرطوبة ، من المتوقع أن تتراوح بين 20٪ إلى 46٪ ، في حين يتوقع أن تكون درجة التكثف حوالي 12 درجة مئوية. يوضح التقرير أيضًا أن نسبة الغطاء السحابي في المنطقة حالياً تكون 0٪ ، وأن مدى الرؤية يصل إلى 15 كم.

أما بالنسبة للسحب ، فمن المتوقع أن يكون أقصى ارتفاع للسحب حوالي 9100 متر. على الرغم من ظروف الطقس الحالية ، يجب على الأفراد الأخذ بعين الاعتبار تدابير السلامة اللازمة واتباع التوجيهات الرسمية لحماية أنفسهم من آثار الطقس السائدة.