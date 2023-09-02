حالة الطقس في أسيوط.. يوم مشمس صافي والعظمي 39 درجة

تشهد محافظة أسيوط حالة جوية صافية غالبًا في الوقت الحالي. وفقًا لتقرير حالة الطقس ، يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 39 درجة مئوية ، في حين أن درجة الحرارة الصغرى ستبلغ حوالي 24 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية شمالية غربية ، وتصل سرعتها إلى 25 إلى 40 كم في الساعة.

من ناحية أخرى ، تشير البيانات إلى أن جودة الهواء في المحافظة غير صحية ، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى سيكون معتدلًا بقيمة 4. يتوقع أن تصل سرعة الهبات إلى 50 كم في الساعة.

من حيث الرطوبة ، من المتوقع أن تتراوح بين 20٪ إلى 46٪ ، في حين يتوقع أن تكون درجة التكثف حوالي 12 درجة مئوية. يوضح التقرير أيضًا أن نسبة الغطاء السحابي في المنطقة حالياً تكون 0٪ ، وأن مدى الرؤية يصل إلى 15 كم.

أما بالنسبة للسحب ، فمن المتوقع أن يكون أقصى ارتفاع للسحب حوالي 9100 متر. على الرغم من ظروف الطقس الحالية ، يجب على الأفراد الأخذ بعين الاعتبار تدابير السلامة اللازمة واتباع التوجيهات الرسمية لحماية أنفسهم من آثار الطقس السائدة.