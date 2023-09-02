تشكيل الخليج المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي ..شريف في الهجوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

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ويصطدم فريق الشباب مُتذيل الترتيب برصيد نقطتين مع نظيره الخليج صاحب المركز السادس عشر بالرصيد ذاته في صراع على حصد 3 نقاط تُبعدهما عن مراكز الهبوط.

تشكيل الخليج المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ بيدرو إيمانويل، المدير الفني للخيلج المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي، ايفو رودريجيز، فابيو مارتينز.

خط الهجوم: عبدالإله هوساوي، يونج جانج، محمد شريف.