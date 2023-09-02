ثلاثي هجومي بقيادة رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم

استقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بنادي النصر على تشكيل الذي سيخوض به مبارباته أمام الحزم في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

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تشكيل النصر المتوقع اليوم

من المتوقع أن يخوض النصر مواجهة الحزم بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: ألكسندر تيليس، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

يحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي الحزم بالمركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.