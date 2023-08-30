القوات الأوكرانية تقصف وسط دونيتسك بصواريخ مُنتهية الصلاحية

أطلقت "القوات الأوكرانية"، ثلاثة صواريخ من طراز "أي جي إم 88" هارم منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، مساء اليوم الأربعاء.

صواريخ على دونيتسك

وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية ضمن المركز المشترك المسؤول عن مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب نقلا عن رئيس القسم العملياتي سيرغي بيريفيرزيف: "أطلقت القوات الأوكرانية خلال النهار ثلاثة صواريخ على دونيتسك من طراز أي جي إم 88 هارم، على الرغم من أنها خارجة عن الخدمة ومنتهية الصلاحية منذ خمس سنوات".

وقال بيريفيرزيف: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز أي جي إم 88 هارم. وهذا صاروخ مضاد للرادار يتم إطلاقه من الطائرات فقط".

وأكد أن "سنة تصنيع كل صاروخ من الصواريخ الثلاثة لا تتجاوز عام 1996".

كما أشار المكتب التمثيلي إلى أنه "يتم سحب الصاروخ المنتهي الصلاحية من الخدمة وإطلاقه للتخلص منه وقصف المباني السكنية".

وأضاف أنه نتيجة للهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تضررت البنية التحتية المدنية، فضلا عن مبنى سكني غير مكتمل في حي فوروشيلوفسكي، ومبنى سكني في حي كييفسكي ومبان وسط مدينة دونيتسك قرب محطة القطار.