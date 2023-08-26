القوات الأوكرانية تقصف قرية شمال الحدود بذخائر عنقودية

قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو التي تقع على بعد 15 كلم إلى جنوب مدينة فايلوكي و12 كلم شمال الحدود مع أوكرانيا، بذخائر عنقودية من راجمة صواريخ من طراز "غراد"; ما نجم عن وقوع أضرار وإصابات.

القوات الأوكرانية:

وأضاف جلادكوف، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو بمنطقة فالويسكي بقذائف عنقودية من راجمة صواريخ من طراز غراد سقطت على بيوت سكنية خاصة وعلى مخزن ريفي"، موضحًا أن البيانات الأولية أكدت إصابة أربعة مواطنين بجروح: ثلاثة رجال وامرأة، وكذلك تضرر عدد من السيارات.

يشار إلى أن أوكرانيا تلقت من الولايات المتحدة، في إطار حزمة مساعدات عسكرية دورية، ذخائر عنقودية ممنوعة من قبل الكثير من الدول.