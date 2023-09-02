أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم السبت

حرصُا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

السوق المحلي

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده السوق المحلي من تغيرات اقتصادية نتيجة الازمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر على سعر العملات.

أسعار العملات

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 99.16 للشراء، و100.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 38.87 للشراء، 39.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 33.29 للشراء، 34.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 للشراء، 8.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي 8.19 للشراء، و8.22 جنيه للبيع.