الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأوروبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

العملات
العملات

أسعار العملات.. واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الـATM استقرارها، وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.50 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع.

 

ووقفت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الجمعة، مع ثبات التعاملات المالية في القطاع المصرفي، بمناسبة بداية العطلة الأسبوعية في مصر.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار العملات العربية

العملات

وسجلت أسعار العملات العربية مستويات مستقرة في البنك المركزي المصري خلال التعاملات الأخيرة قبل الإغلاق وذلك على النحو الآتي:-

 

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

ثبت سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند مستوى 99.99 جنيه للشراء و100.45 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوى 99.83 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند مستوى 96.80 جنيه للشراء و100.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتي

 

أسعار العملات الأجنبية

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري كالآتي:-

 

بلغ سعر الدولار نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.50 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 39.06 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع

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