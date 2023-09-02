تغيرات شديدة في حالة الطقس اليوم السبت

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع شديد في درجات الحرارة وإرتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد

ووفقًا للهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع ارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم حتى الخميس المقبل.

ظواهر جوية تشهدها البلاد

وذكرت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت كالاتي:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29

ارتفاع شديد في درجات الحرارة

وبالامس، سجلت عدة محافظات ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن أكثر المحافظات حرارة اليوم، والأحوال الجوية وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

المحافظات الاكثر حرارة

وجاءت أسوان في المقدمة، حيث سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم بواقع 45 مئوية، يليها شرم الشيخ بـ 43 مئوية، يليها سوهاج بـ 42 مئوية، يليها المنيا بـ 37 مئوية يليها القاهرة بـ 37 مئوية، يليها الإسكندرية بـ 34 مئوية، يليها بورسعيد بـ 32 مئوية، يليها مطروح بـ 30 مئوية.