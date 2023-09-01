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السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل حالة الطقس غدا السبت.. الحر مستمر

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية.

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حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 37 .. طقس كفرالشيخ اليوم الجمعة 1-9- 2023

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طقس حار وارتفاع في الرطوبة.. تعرف على درجات الحرارة بالشرقية

وتتوقع الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن تسود شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأيضا توقعت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

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حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 37 .. طقس كفرالشيخ اليوم الجمعة 1-9- 2023

طقس حار وارتفاع في الرطوبة.. تعرف على درجات الحرارة بالشرقية