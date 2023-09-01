الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد تحسن في حالة الطقس ودرجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، نتيجة امتداد مرتفع العروض الوسطي، وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط على سطح الأرض بطبقات الجو العليا في منخفض جوي، يعمل على توزيع الرطوبة ما يقلل الإحساس بها خلال اليوم ويقلل درجات الحرارة,

وأضافت غانم، أنه لا توجد أمواج مرتفعة بمدينة الإسكندرية، والملاحة البحرية معتدلة على البحر الأحمر ما يجعله مناسب لكل أعمال الصيد، والملاحة البحرية، والتنزه، وارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التعمق في البحرين الأحمر أو المتوسط خاصة مع عدم القدرة على السباحة، لأن ارتفاع الأمواج بالداخل يكون أعلى من الخارج.

وأشارت إلى أن الحرارة تنخفض اليوم عن الأمس بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات، وتكون العظمى على القاهرة الكبري 34 مئوية، وفترة المساء بها المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، و مستمر حتي منتصف الأسبوع القادم.

وتابعت "مازلنا في فصل الصيف، ومن المتوقع أن يصل انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة لـ33 مئوية، والمناطق الساحلية لـ 30 مئوية، وأن فترات الظهيرة هي التي نشعر فيها بالحرارة عكس فترات الليل".

واستطردت أن الحرارة ستنخفض بمتوسط ثلاث درجات مع انخفاض الرطوبة ووجود نشاط رياح ومنخفض جوي ما يساعد على تلطيف الأجواء.