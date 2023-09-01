الآثار الصحية الضارة الناجمة عن تناول اللوز.. مشاكل في الجهاز الهضمي أبرزها

غالبًا ما يُطلق على اللوز أحد أكثر المكسرات الصحية، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E والبروتين والألياف، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول، ويضبط ضغط الدم، ولكن يجب على محبي اللوز أن يعلموا أن تناول هذا الجوز يمكن أن يكون له آثار سلبية - خاصة في الحالات التي يتم فيها تناوله بكميات زائدة عن المعتاد (30-35 جرامًا يوميًا).

ما يمكن أن يحدث؟

مشاكل في الجهاز الهضمي: إذا لم تتبع الإرشادات الغذائية، يمكن أن يسبب اللوز الإمساك والانتفاخ واضطراب المعدة - وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف.

انخفاض امتصاص العناصر الغذائية: يعرف الكثير من الناس أن تناول الألياف مهم جدًا للصحة، ولكن عدداً كبيراً من الأطعمة التي تحتوي عليه تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والزنك وغيرها، ومن المضر إساءة استخدام الألياف، فهي لا تسمح بامتصاص العناصر الدقيقة في الدم، وتربطها وتخرجها من الجسم مع البراز.

زيادة الوزن: اللوز غني بالدهون والسعرات الحرارية: 100 جرام من الجوز توفر 50 جرامًا من الدهون، وإذا كنت تعيش نمط حياة مستقر، فإن إدمان اللوز يمكن أن يضر بصحتك عن طريق زيادة خطر ترسب الدهون.

الحساسية: يسبب اللوز في بعض الأحيان متلازمة حساسية الفم، حيث يحدث حكة في الحلق، وحكة حول الفم، وتورم اللسان والشفتين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب المكسرات رد فعل تحسسي يسمى الحساسية المفرطة، وهي حالة تهدد الحياة.

حصوات في الكلى: اللوز غني بالأوكسالات، وهي مركبات طبيعية موجودة في النباتات، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه إذا دخلت الأوكسالات الجسم بكميات كبيرة، فقد تؤدي إلى تكوين الحصوات وحتى الفشل الكلوي.