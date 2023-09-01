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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رأس البر تستقبل الالاف خلال الجمعة الأولي من سبتمبر

رأس البر
رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس  االمدينة لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خاصة مع استمرار إقبال المصطافين من أبناءالمحافظة ومختلف المحافظات الأخرى

 حيث شهدت الجمعة الأولى من شهر سبتمبر إقبال كبير منذ الساعات الأولى من الصباح لقضاء الاجازة بالشواطئ التى تم تجهيزها بداية من موسم صيف ٢٠٢٣ بعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و كذلك ٤ نقاط للاسعاف

هذا إلى جانب تجهيز المنطقة الإدارية  وتوفير المعدات البحرية 

هذا وقد نجحت الجهود المبذولة من قبل فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ فى إنقاذ ٦٨ حالة وتسليم ٢٠٤ طفل تائه الى ذويهم كما استمرت مبادرة الهلال الأحمر فى تقديم خدماتها للمصطافين والتى تضمنت خدمات الإسعافات الأولية والدعم النفسى للأطفال التائهين وذويهم  وأيضًا توعية المصطافين بسبل التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب حدوث الإجهاد الحرارى 