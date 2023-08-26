العراق يُعلن اعتقال 280 إرهابيًا وتاجر مُخدرات خلال أسبوعين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، القبض على 280 إرهابيًا وتاجر مُخدرات خلال أسبوعين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حصيلة ما تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين 172 إرهابياً و108 تجار ومتعاطي مخدرات".

المخدرات في بغداد

وأضافت أنه "تم ضبط 5 كغم و75 جراماً من المخدرات في بغداد والمحافظات خلال الفترة المذكورة".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، عزم أنقرة على تطهير الأراضي العراقية من "آفة الإرهاب".

وعقب اجتماع عقداه في أربيل، لفت فيدان إلى أن الاجتماع أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية.

وقال فيدان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للتخلص من آفة الإرهاب".

وأوضح أن تركيا تمكنت من تسوية هذا الأمر إلى حد كبير على أراضيها، قائلا: "في الوقت الحالي، يتخفى تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في الأراضي العراقية، وبإذن الله سنطهر معا العراق أيضا من هذا الفيروس".

وشدد أن إدارتي بغداد وأربيل "عازمتان على تطهير الأراضي العراقية من الإرهاب، مؤكدا استعداد بلاده تقديم كل الدعم الممكن للإدارتين".