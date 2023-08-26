العراق.. زلزال قوي يضرب شمال غرب مُحافظة السليمانية

ضرب زلزال بقوة 3.1 على مقياس ريختر، شمال غرب مُحافظة السليمانية العراقية، حسبما أفادت صحيفة "ناس" المحلية، صباح اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن مدير الأرصاد الجوية والزلازل في السليمانية آسو كمال، في تصريحات صحفية له، أن "زلزالًا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر هز شمال غرب السليمانية بالقرب من سلسلة جبال (بيره مكرون) عند الساعة 6:31 صباح اليوم".

مركز مدينة السليمانية:

ووقع الزلزال على عمق 6 كيلومترات وعلى مسافة 25 كيلومترًا من مركز مدينة السليمانية.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني بمحافظة ذي قار العراقية، يوم الجمعة، إنه تم تسجيل حالتي انتحار بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأفاد المصدر لوكالة "شفق نيوز" بأن قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار سجل حالتي انتحار مساء اليوم، إحداهما لم تحقق مبتغاها فيما انتهت الثانية بصاحبها وسط نهر الفرات بسبب سوء حالته الصحية.

وبيّن المصدر أن الحالة التي فشلت في تحقيق مبتغاها في الانتحار شنقًا، تعود لشاب عشريني يشتبه بانتماءه لجماعة "القربان" التي اشتهرت في الآونة الأخيرة بتقديم القرابين أثناء المناسبات الدينية.

وأثارت أفكار الجماعة التي تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقًا مؤخرًا بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.