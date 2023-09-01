الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد ويحسم الكلاسيكو بسيناريو مثير

سيناريو مثير كان عنوان لقاء الكلاسيكو الذي جمع بين الهلال والاتحاد، بعدما قلب الزعيم الطاولة على العميد، وفاز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء الجمعة، على استاد عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

كان الاتحاد قد نجح في الخروج من الشوط الأول متقدما بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينتفض الهلال في النصف الثاني من المباراة ويقلب الطاولة ويحسم الكلاسيكو في لقاء شهد تألق المهاجم الصربي السكندر ميتروفيتش بتسجيله “هاتريك”.

افتتح رومارينهو أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة 16 ثم أدرك ميتروفيتش التعادل للهلال بعد أربعة دقائق.

وعاود الاتحاد بالتسجيل مرة أخرى عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 38، قبل أن يعزز عبدالله حمدالله تفوق العميد بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول.

الهلال عاد إلى المباراة بفضل ميتروفيتش الذي سجل ثنائية متتالية في الدقيقتين 60، 65 ليعيد المرة إلى نقطة الصفر ويحيي آمال الزعيم في المباراة، إلى أن وضع سالم الدوسري الفصل الأخير من أهداف المباراة بهدف رابع في الدقيقة 71 ليمنح فريقه فوزًا مثيرًا ويحسم الكلاسيكو في عقر دار الاتحاد باستاد عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

بهذه النتيجة ألحق الهلال أول خسارة بمنافسه الاتحاد في الدوري السعودي لهذا الموسم وخطف صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة واكتفى الاتحاد بالوصافة بفارق نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه مباراتي الأهلي والتعاون في نفس الجولة كونهما يهددان وصافة العميد.

ويخوض الاتحاد مباراته السادسة في الدوري السعودي، أمام الأخدود يوم الخميس المقبل، بينما يواجه الهلال جاره الرياض في اليوم التالي.