عاجل
مها أحمد تكشف سر موافقتها على مسلسل الليلة الكبيرة قبل قراءة السيناريو (فيديو) تفاصيل نظام الساعات المعتمدة لطلاب الهندسة بعد تقليص سنوات الدراسة (فيديو) المفتي يرد على الإخوان: هجومكم على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكاركم المتطرفة وزير التعليم العالي يتابع الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)
السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد ويحسم الكلاسيكو بسيناريو مثير

بوابة الوفد الإلكترونية

سيناريو مثير كان عنوان لقاء الكلاسيكو الذي جمع بين الهلال والاتحاد، بعدما قلب الزعيم الطاولة على العميد، وفاز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء الجمعة، على استاد عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

كان الاتحاد قد نجح في الخروج من الشوط الأول متقدما بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينتفض الهلال في النصف الثاني من المباراة ويقلب الطاولة ويحسم الكلاسيكو في لقاء شهد تألق المهاجم الصربي السكندر ميتروفيتش بتسجيله “هاتريك”.

افتتح رومارينهو أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة 16 ثم أدرك ميتروفيتش التعادل للهلال بعد أربعة دقائق.

وعاود الاتحاد بالتسجيل مرة أخرى عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 38، قبل أن يعزز عبدالله حمدالله تفوق العميد بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول.

الهلال عاد إلى المباراة بفضل ميتروفيتش الذي سجل ثنائية متتالية في الدقيقتين 60، 65 ليعيد المرة إلى نقطة الصفر ويحيي آمال الزعيم في المباراة، إلى أن وضع سالم الدوسري الفصل الأخير من أهداف المباراة بهدف رابع في الدقيقة 71 ليمنح فريقه فوزًا مثيرًا ويحسم الكلاسيكو في عقر دار الاتحاد باستاد عبدالله الفيصل بمدينة جدة. 

بهذه النتيجة ألحق الهلال أول خسارة بمنافسه الاتحاد في الدوري السعودي لهذا الموسم وخطف صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة واكتفى الاتحاد بالوصافة بفارق نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه مباراتي الأهلي والتعاون في نفس الجولة كونهما يهددان وصافة العميد.

ويخوض الاتحاد مباراته السادسة في الدوري السعودي، أمام الأخدود يوم الخميس المقبل، بينما يواجه الهلال جاره الرياض في اليوم التالي.