احالت نيابة القطامية، قرارا يقضي بإحالة أحد الأشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك في اتهامه بالاتجار فى الألعاب النارية.

تاجر الألعاب النارية بالقطامية أمام محكمة الجنح

كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطار من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد بالقبض على تاجر في منطقة القطامية لحيازته الألعاب النارية بقصد الإتجار .

توصلت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة إلى معلومات وتحريات تفيد بأن أحد الأشخاص المقيم بنفس الدائرة يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة الألعاب النارية، ويستخدم محله كمخزن ومكان لبيع هذه الألعاب.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبطه والعثور على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة داخل المخزن، واعترف المتهم بحيازته هذه الألعاب بقصد الاتجار بها.

حبس عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد

و قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد تخصص نشاطهم الإجرامي فـي سرقة السيارات وإعادة المسروقات، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـي سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسى مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن 4 سيارات - أجزاء من سيارة وجارى ضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص لقيامه بإدارة شبكة إنترنت هوائية

كما أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية ،بحبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر"لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائي خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.