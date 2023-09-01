طقس حار وارتفاع في الرطوبة .. تعرف على درجات الحرارة بالشرقية

تشهد، اليوم الجمعة، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس حار، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 37 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس حار على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الجمعة، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 23 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة.