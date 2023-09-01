تأيد حكم حبس متهم بالاتجار في الحشيش بالسويس

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمود. أ"، وأيدت حكم الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالسويس.



صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.

وكانت محكمة جنايات السويس عاقبت المتهم " محمود. أ"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف لاتهامه بالاتجار في نبات الحشيش المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن خرطوش علي النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف.

وفي السابق أيدت محكمة النقض حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة ورفضت الطعن المقدم منه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا هيروين، وبنزو هيكسول، وميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه احرز الأول سلاحا أبيض مقص معدني بغير مسوغ قانوني، وعليه عاقبت المحكمة المتهم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة.

