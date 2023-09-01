الاتحاد والهلال.. "هاتريك" ميتروفيتش يعيد الكلاسيكو إلى نقطة الصفر

نجح المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش في إعادة مباراة الهلال والاتحاد إلى نقطة الصفر بعد تسجيله “هاتريك” في المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد عبدالله الفيصل بمدينة جدة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

الاتحاد قد بسط سيطرته في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف، بتوقيع رومارينهو وكريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله، وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الوحيد.

في الشوط الثاني انتفض ميتروفيتش واستطاع إعادة الهلال إلى المباراة مرة أخرى بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 60، 65، ليدون أول “هاتريك”له في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

وتشهد مباراة الاتحاد والهلال إثارة كبيرة من حيث تهديد المرمى حيث سنحت عدة فرص تهديفية للفريقين.

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.

وبدأ الهلال بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي سعود عبدالحميد وعلي البليهي وكوليبالي وياسر الشهراني، وفي الوسط محمد كنو وروبن نيفيز وسافيتش، ويقود الهجوم سالم الدوسري ومالكوم والسكندر ميتروفيتش، بينما بدأ الاتحاد في حراسة المرمى بالبرازيلي مارسيلو غروهي وأمامه رباعي في الدفاع أحمد بامسعود وأحمد شراحيلي وعمر هوساوي ومدالله العليان، وفي الوسط إيجور كورنادو ونجولو كانتي وفابينهو وأمامهم رومارينهو وثنائي هجومي مكون من عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.