5 سبتمبر جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل، وذلك بنادى المحامين النهرى بالمعادى، من الساعة التاسعة صباحاً، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسماؤهم مدرجة فى الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهى: جنوب القاهرة، شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان الجيزة، 6 أكتوبر، بنها، شبرا الخيمة، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، المحلة الكبرى، طنطا، كفر الشيخ، الإسكندرية، مرسى مطروح، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، دمياط، بنى سويف، الفيوم، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، أسوان.