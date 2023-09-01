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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قصف أوكراني على دونيتسك يُنهي حياة طفلة ويُصيب 10 أشخاص

قصف أوكراني
قصف أوكراني

لقيت طفلة مصرعها عُمرها 6 أعوام وإصابة 10 أشخاص جراء قصف أوكراني، على وسط مدينة دونيتسك، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

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القوات الأوكرانية تقصف وسط دونيتسك بصواريخ مُنتهية الصلاحية

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القوات الأوكرانية تقصف قرية شمال الحدود بذخائر عنقودية

وجاء في بيان عن سلطات دونيتسك: "في ساعة الذروة قصفت قوات كييف وسط مدينة دونيتسك بـ15 صاروخا، مما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص، ومقتل طفلة عمرها 6 أعوام".

من ناحية أخرى، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، يوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من طراز "أي جي إم 88" هارم منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات.

القضايا المتعلقة بجرائم الحرب

وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية ضمن المركز المشترك المسؤول عن مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب نقلا عن رئيس القسم العملياتي سيرغي بيريفيرزيف: "أطلقت القوات الأوكرانية خلال النهار ثلاثة صواريخ على دونيتسك من طراز أي جي إم 88 هارم، على الرغم من أنها خارجة عن الخدمة ومنتهية الصلاحية منذ خمس سنوات".

وقال بيريفيرزيف: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز أي جي إم 88 هارم. وهذا صاروخ مضاد للرادار يتم إطلاقه من الطائرات فقط".

وأكد أن "سنة تصنيع كل صاروخ من الصواريخ الثلاثة لا تتجاوز عام 1996".