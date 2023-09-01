جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثمان شخص فى ترعة بالصف

تكثف إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى ترعة بمنطقة الصف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى ترعة بالصف

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة فى الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شخصا لقى مصرعه غرقا وتم العثور على جثته بإحدى الترع.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط ديلر هارب من حكم بالإعدام في الأميرية

كما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر مخدرات هارب من حكم بالإعدام في قضية مخدرات، يدعى أحمد سمير والشهير بأبوره مع اثنين من أشقائه ضبطوا أثناء تجارتهم غير المشروعة في منطقة الأميرية، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو لمخدر الهيروين.

كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح، قد ألقوا القبض على 2 أشقاء وقام آخر بالهرب عن طريق بعض معاونيه، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الهيروين، وبعض الأسلحة البيضاء والنارية، وهاتف محمول ومبلغ مالي 816 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

وبتطوير مناقشته بمعرفة الرائد أحمد صبري معاون مباحث وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه من مسكنه في دائرة القسم، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

وبالعرض على مفتش مباحث شمال القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.

كما لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وأصيب 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية.

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن “الغربية والدقهلية”، لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".