كييف تُهدد بزيادة هجمات المُسيّرات على موسكو

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، "ميخائيل بودولياك"، أن عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على أراضي روسيا سيزداد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

قال بودولياك في حديث لوكالة "رويترز": "يلاحظ تزايد عدد الهجمات بالطائرات المسيرة المجهولة التي تم إطلاقها من داخل أراضي روسيا الاتحادية، وعدد تلك الهجمات سيزداد".

العمليات القتالية:

أضاف أن "هذه هي المرحلة من الحرب التي تنتقل فيها العمليات القتالية تدريجيًّا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

لم يعترف بودولياك بشكل مباشر بوقوف أوكرانيا وراء الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو.

في 31 أغسطس أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة فوق مقاطعتي موسكو وبريانسك، وقبل ذلك تعرضت 6 أقاليم روسية لهجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة، إضافة إلى استهداف مواقع في سيفاستوبول بزوارق مسيرة.

من ناحية أخرى، بدأت "كييف"، تطوير صواريخ مداها 700 كم في شتاء 2020، ما يُؤكد أهمية العملية الروسية لنزع سلاح أوكرانيا، ومنع انضمامها للناتو، حسبما أفاد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، "أليكسي دانيلوف"، مساء اليوم الجمعة.