رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود أساتذة طب الأطفال

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بجهود أساتذة طب الأطفال في تشخيص وعلاج آلام الأطفال من خلال بكائهم وصراخهم عكس المرضي كبار السن الذين يمكنهم شرح وتوضيح ملابسات التعب والمرض.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم طب الأطفال بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور محمود مبروك، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، والدكتورة هدى سعودي، رئيس شرف المؤتمر، والدكتورة إيمان المرسي، رئيس قسم طب الأطفال رئيس المؤتمر.

ونقل رئيس جامعة الأزهر للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأمانيه الصادقة للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في دعم مسيرة البحث العلمي، وتخفيف ورفع المعاناة عن الأطفال.

وأوضح رئيس الجامعة أن العالم يشهد طفرة علمية هائلة في جميع المجالات العلمية، مشددًا على ضرورة أن نكون مسهمين الإسهام الإيجابي في هذه الطفرة العلمية الكبيرة خاصة وأن هذا هو مناط البحث العلمي والتمييز هو سر النجاح.



وحذر رئيس جامعة الأزهر من التقليد، لافتا إلى أن الإمام الشافعي قال: إن التقليد ذل والمقلد ذليل.



مؤكدا أن الشرع الحنيف يحثنا على التجديد وينفرنا من التقليد، وثمن رئيس الجامعة جهود قسم طب الأطفال الواضحة من خلال انعقاد هذا المؤتمر الخامس عشر للقسم، والذي يقام بحضور كوكبة من القامات العلمية الكبيرة من أساتذة طب الأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي، مرحبا بهم في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال قبلة العلم وكعبة العلماء.