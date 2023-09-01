على غرار ريا وسكينة.. سيدتان ورجل خطفوا روح امرأة أخرى بالإسكندرية

كانت مدياهم الأمان.. ربطت الجيرة بين المتهمين والضحية ومعرفتهم بمشغولاتها الذهبية التي كانت ترتديها المجني عليها، الأمر الذي دفعهم لارتكاب واقعة مماثلة لعصابة ريا وسكينة وأيضاً في ذات المحافظة وهي الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

لتبدأ الواقعة البشعة بلقاء بين المتهمتين (شقيقتين) والمجني عليها، التي رأوها اثناء سيرهم ولكن لم تكن الجريمة بمحض الصدفة، فقد خطط المجرمين لها في وقتاً سابق، ليستدرجوا الضحية جراء لقائهم بها إلى منزل المتهمة الأولى (الشقيقة الكبري).

وفور وصولهم بدأ السيناريو المعتاد الذي مثلته الدراما وهو الاعتداء على الضحية ولكنهم لم يستخدموا القماشة المبللة بل انهالو على المتهمة بالضرب، حتى فارق الحياة ليستولوا على المال الخاص بها ومشغولاتها الذهبية كاملة.

وعقب سرقة الضحية تواصل المشقيقتين مع زوج إحداهما (المتهم الثالث) ليأتي بسيارة كي يتمكنوا من إخفاء الجثمان ومعها جريمتهم البشعة، ولكن لم يسير الأمر كما خُطط له فبعد الاتصال بينهم لم يتمكن المتهم الثالث من إحضار السيارة.

ليعلم كل من المتهمتين الاولى والثانية بعدم إحضار المتهم الثالث للسيارة اثناء تواجدهم على درج العقار بالجثمان، لتشعر إحدى القاطنات بالعقار بحركة غير عادية أمام شقتها ما دعى المتهمين لترك الجثة بالعقار.

وبعد ساعات قليلة من هروب المتهمين تلقى رجال المباحث بقسم شرطة مينا البصل من وجود جثمان لسيدة بأحد العقارات بدائرة القسم، وفور وصول رجال الشرطة والتحفظ على الجثمان استطاعوا عقب تفريغ الكاميرات من التعرف على المتهمين وهوية الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهمين وبتحقيق معهم اقروا بإرتكاب الواقعة والاستيلاء على مشغولات المجني عليها وبإرشادهم تم العثور على المسروقات لدى عميلهم سيئ السمعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.