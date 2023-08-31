وزير الرياضة يبحث دعم ريادة الأعمال وتنمية قدرات الشباب مع مسئولي صلتك واليونيسيف

التقي الدكتورة اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع مسئولي مؤسسة صلتك ووفد من منظمة اليونيسيف، التعاون المشترك في مجال تطوير وتنمية الشباب ودعم ابتكاراتهم بالاضافة الي تنمية مشاريعهم وانشاء حاضنات لريادة الاعمال علي مستوي الجمهورية.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، مشيراً أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار منها "تأهيل خمسة مليون شاب لسوق العمل ، ومبادرة طور وغير ، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال ، وبرنامج مشوراى"، وذلك فى إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكارى ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة .

واضاف وزير الشباب والرياضة ان الوزارة علي استعداد للتعاون و الشراكه مع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة لضمان مستقبل أفضل لجميع الشباب لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف.

حضر اللقاء حسن الملا المدير التنفيذي لمؤسسة صلتك، فهد مالك مدير الشراكات، سليماني طالبي مدير البرامج، كما حضر من منظمة اليونيسيف، د/ غادة مكادي مدير شباب بلد باليونيسيف، وتوماس ميرهين مستشار المبادرة الدولية Generation unlimited.